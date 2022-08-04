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Саудівська Аравія і ОАЕ економлять нафту в очікуванні енергокризи, - Reuters

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 15:48
Саудівська Аравія і ОАЕ економлять нафту в очікуванні енергокризи, - Reuters Фото: Саудівська Аравія і ОАЕ можуть різко збільшити поставки нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лідери ОПЕК, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, готові забезпечити "значне збільшення" видобутку нафти. Це станеться, якщо світ зіткнеться з серйозною кризою пропозиції цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"З огляду на те, що цієї зими в Європі газу, можливо, не буде, а в новому році може бути встановлена стеля цін на російську нафту, ми не можемо зараз викидати на ринок кожен барель", - сказало одне з джерел.

Джерела не оцінили будь-якого збільшення, але сказали, що Саудівська Аравія, ОАЕ і деякі інші члени ОПЕК володіють резервними виробничими потужностями на рівні близько 2,0-2,7 млн барелів на добу.

"Єдиний раз, коли ми можемо довести, що у нас є більше вільних потужностей, - це коли справа доходить до затяжної кризи", - сказало джерело, додавши, що це станеться, коли члени ОПЕК збільшать видобуток.

За словами джерел, це може статися вже цієї зими, оскільки політичне і економічне протистояння між Росією, членом ОПЕК+, і Заходом через вторгнення Москви в Україну не показує жодних ознак ослаблення.

Вторгнення, що почалося 24 лютого, підняло європейські ціни на газ до рекордних значень і підняло світові ціни на нафту марки Brent до 14-річного максимуму. В результаті інфляція досягла максимуму за кілька десятиліть, і центральні банки почали різко підвищувати процентні ставки. Проте світові ціни на нафту впали після березневих піків і знову впали, частково через те, що високі ціни обмежили споживання.

Жест доброї волі

Аналітики кажуть, що ОПЕК+ не бачить логіки в додаванні нафти до падаючого ринку.

"При наявності резервних потужностей нижче 2 млн барелів на добу в серпні ми вважаємо, що ОПЕК+ вирішила зберегти свій порох сухим і використовувати свій буфер для усунення можливих майбутніх збоїв", - сказав Тамаш Варга з PVM.

Після візиту президента США Байдена до Саудівської Аравії в липні з метою вимагати додаткових обсягів нафти для охолодження міжнародних ринків, аналітики припустили, що ОПЕК+ збільшить пропозицію.

Поїздка в Саудівську Аравію була запланована тільки після того, як на початку червня ОПЕК+ оголосила про збільшення видобутку в липні і серпні. На зустрічі в середу обговорювалися плани на вересень.

У цьому контексті прийняте в середу рішення збільшити видобуток на 100 тисяч барелів на добу, що є одним з найнижчих показників з моменту введення квот ОПЕК в 1982 році, було жестом доброї волі, сказало одне з джерел.

"Так, воно невелике, але воно показує, що ОПЕК+, враховуючи той факт, що в нього входить так багато країн, таких як Росія, Іран, Венесуела з усіма їхніми невдоволеннями, зуміла прийти до консенсусу і рухатися вперед", - сказало джерело.

Після рішення, прийнятого в середу, 3 серпня Білий дім заявив, що президент Байден буде як і раніше зосереджений на зниженні цін на паливо.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту 3 серпня впали до найнижчого рівня з лютого після того, як ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий показник видобутку нафти на 100 тисяч барелів на добу, що становить близько 0,1% від світового попиту на нафту.

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