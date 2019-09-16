Саудовская Аравия назвала сроки восстановления добычи нефти после атаки на НПЗ

В Саудовской Аравии планируется возобновить добычу нефти, приостановленную из-за атаки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), вечером 16 сентября. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Планируется, что к вечеру понедельника, 16 сентября, удастся восстановить треть объемов нефтедобычи. Аналитики пронозируют, что полностью восстановить работу удастся за месяцы.

"Мы должны иметь возможность вернуться на уровень добычи 2 млн барр. в день уже в понедельник", - сообщил источник WSJ.

Чиновники в Эр-Рияде отметили, что стараются, чтобы рынок не испытывал никаких дефицитов, пока НПЗ полностью не вернется к прежним мощностям.

Напомним, на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco на востоке произошел пожар. Два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов.

Ответственность за нападение на саудовский НПЗ приняли йеменские повстанцы - хусити. Представитель хуситов рассказал, что атака на нефтяной объект Саудовской Аравии была совершена с помощью 10 дронов. Хусити подчеркнули, что нападения продолжатся, пока Саудовская Аравия не прекратит войну в Йемене.