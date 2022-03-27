Саудовская Аравия нанесла авиаудары по хуситам в Йемене

Ночные авиаудары были нанесены через день после того, как повстанцы, которых поддерживает Иран, атаковали нефтебазу в саудовском городе Джидда.

По словам бригадного генерала Турки аль-Малки, который руководит силами Арабской коалиции, воздушные удары были нанесены по "источникам угрозы" для Саудовской Аравии, сообщает государственное саудовское информагентство SPA.

Также он заявил, что коалиция перехватила и уничтожила два дрона со взрывчаткой рано утром в субботу, а сами беспилотники были запущены с гражданских нефтяных объектов в Ходейде, удерживаемых хуситами.

По данным СМИ хуситов, ракеты поразили электростанцию, заправочную станцию ​​и государственное управление социального страхования в столице Йемена. В районе Саны Хадда погибло по меньшей мере восемь человек и были ранены еще четыре человека, в том числе женщины и дети.

В Ходейде пресс-служба хуситов сообщила, что коалиция нанесла удары по нефтяным объектам в нарушение соглашения о прекращении огня от 2018 года, положившего конец многомесячным боевым действиям в Ходейде, через который проходит около 70% коммерческого и гуманитарного импорта Йемена. Под удары также попал Порт-Салиф на побережье Красного моря.

В миссии ООН выразили обеспокоенность по поводу авиаударов и призвали воюющие стороны "сохранять гражданский характер портов и избегать нанесения ущерба гражданской инфраструктуре".