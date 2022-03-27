Саудівська Аравія завдала авіаударів по хуситах в Ємені

Нічні авіаудари були нанесені через день після того, як повстанці, яких підтримує Іран, атакували нафтобазу в саудівському місті Джидда.

За словами бригадного генерала Турки аль-Малкі, який керує силами Арабської коаліції, повітряні удари були нанесені по "джерелам загрози" для Саудівської Аравії, повідомляє державне саудівське інформагентство SPA.

Також він заявив, що коаліція перехопила і знищила два дрони з вибухівкою рано вранці в суботу, а самі безпілотники були запущені з цивільних нафтових об'єктів в Ходейді, утримуваних хуситами.

За даними ЗМІ хуситів, ракети вразили електростанцію, заправну станцію і державне управління соціального страхування в столиці Ємену. У районі Сани Хадда загинуло щонайменше вісім людей і були поранені ще чотири людини, в тому числі жінки і діти.

У Ходейді прес-служба хуситів повідомила, що коаліція завдала ударів по нафтових об'єктах в порушення Угоди про припинення вогню від 2018 року, що поклала край багатомісячним бойовим діям в Ходейді, через який проходить близько 70% комерційного і гуманітарного імпорту Ємену. Під удари також потрапив Порт-Саліф на узбережжі Червоного моря.

У місії ООН висловили стурбованість з приводу авіаударів і закликали воюючі сторони "зберігати цивільний характер портів і уникати завдання шкоди цивільній інфраструктурі".