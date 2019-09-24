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Саудовская Аравия блокирует отчет ООН про океаны и изменение климата

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В отчете ООН подчеркивается необходимость сокращения выбросов углерода

Представители Саудовской Аравии блокируют одобрение комплексного отчета ООН относительно необходимости сокращения добычи ископаемого топлива, с целью избежать губительных для человечества климатических изменений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PressTV.

Как отмечается, в отчете ООН подчеркивается необходимость сокращения выбросов углерода.

"Саудовская Аравия блокирует принятие комплексного отчета ООН о океаны и изменения климата, оспаривая предварительный отчет ООН, в котором подчеркивается необходимость сокращения выбросов углерода, вызванных сжиганием ископаемого топлива", - говорится в сообщении.

Отчет размером в 30 страниц запланировано обнародовать в среду утром, 25 сентября.

"Прошло 24 часа, саудовцы совершенно не соглашаются ни на какие компромиссы. Они подрывают научную составляющую, которая лежит в основе этого отчета, и это пренебрежительно", - заявил один из участников процесса.

Суть спора заключается в целесообразности мер по ограничению глобального потепления на грани в 1,5 градусов по Цельсию.

Этот отчет подробно описывает пагубные последствия для человечества от перехода этой границы и необходимость значительных сокращений в использовании ископаемого топлива.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что последние п'пять лет, с начала 2015 года до конца 2019 года, стали самым горячим периодом за всю историю. Об этом сообщили в ООН. Средняя глобальная температура в текущей п'ятирічці - на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900 годы), и на 0,2 градуса выше, чем в 2011-2015 годах.

Кроме того, Германия присоединится к альянсу Powering Past Coal Alliance, участники которого зобов'обязуются прекратить использование энергии из угля. Отказ от использования угля является главным элементом для глобальной защиты климата.

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