У Саудівській Аравії відповіли на пропозицію Трампа обвалити ціни на нафту

На запитання про те, чи знизить Саудівська Аравія ціну на нафту (після того як президент США Дональд Трамп заявив у Давосі, що він попросить королівство та ОПЕК зробити це), він відповів, що Ер-Ріяд зосереджений на довгостроковій стабільності нафтового ринку.

"Позиція королівства, позиція ОПЕК, спрямована на довгострокову стабільність ринку, щоб гарантувати достатню пропозицію для зростаючого попиту", зокрема з боку США і штучного інтелекту, сказав він у Давосі.

Алібрагім сказав, що 600 млрд доларів розширення інвестицій і торгівлі зі Сполученими Штатами, згадані наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, охоплюють інвестиції, а також закупівлі в державному і приватному секторах.

Салман підтвердив намір королівства розширити інвестиції та торгівлю США протягом наступних чотирьох років на суму 600 мільярдів доларів і, можливо, навіть більше.

"Ця цифра відображає інвестиції, закупівлі, державний і приватний сектор, і це просто дзеркальне відображення міцних стосунків", - сказав Алібрагім, відповідаючи на запитання, чи збільшить королівство цю цифру до 1 трильйона доларів, як запропонував на форумі Трамп.

"З початку реалізації Vision 2030 і до 2030 року ми вклали в економіку в 12 разів більше", - сказав Алібрагім.

Vision 2030 - це амбітна програма, запущена 2016 року і спрямована на реформування економіки Саудівської Аравії з метою зниження залежності від вуглеводнів, створення робочих місць і будівництва нових галузей.

Алібрагім прокоментував давню дружбу між Королівством і Сполученими Штатами.

"Позиція Саудівської Аравії полягає в тому, щоб мати міцне партнерство з усіма її партнерами та друзями. Тарифи використовувалися як інструмент в економіці, коли вони були призначені для досягнення мети і обмежені в часі. Тарифи можуть допомогти створити конкурентне середовище, щоб місцеві галузі могли почати роботу", - сказав він.