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Саудівська Аравія знизила ціни на нафту, що спричинило падіння світових котирувань

Саудівська Аравія, Понеділок 08 січня 2024 08:26
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Саудівська Аравія знизила ціни на нафту, що спричинило падіння світових котирувань Фото: Ціни на нафту впали після зниження Саудівської Аравії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у понеділок, 8 січня, на тлі різкого зниження цін провідним експортером Саудівської Аравії та зростання видобутку ОПЕК, що нівелювало побоювання щодо ескалації геополітичної напруги на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нафта марки Brent подешевшала на 1,1% до 77,90 доларів за барель, а ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 1,1% до 72,95 доларів за барель.

"Зниження Saudi Aramco своїх лютневих OSP посилює чутки про слабкий попит", - сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

Зростання пропозиції та конкуренція з конкуруючими виробниками спонукали Саудівську Аравію в неділю знизити лютневу офіційну ціну продажу (OSP) своєї флагманської нафти Arab Light для постачання до Азії до найнижчого рівня за 27 місяців.

Обидва контракти, Brent та WTI, зросли більш ніж на 2% у перший тиждень 2024 року після того, як інвестори повернулися з відпустки, щоб зосередитись на геополітичних ризиках на Близькому Сході після нападів єменських хуситів на кораблі у Червоному морі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який знаходиться на Близькому Сході цього тижня, заявив, що конфлікт у Газі може поширитися на весь регіон, якщо не буде зроблено узгоджених мирних зусиль.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв продовжувати війну доти, доки ХАМАС не буде ліквідовано.

Як показало дослідження Reuters, компенсуючи підвищувальний тиск на ціни, викликаний геополітичними побоюваннями, видобуток в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) зріс на 70 тисяч барелів на добу у грудні до 27,88 млн барелів на добу.

"Напруженість навколо Червоного моря є єдиною противагою, хоч і відносно слабкою і періодичною, цінами на сиру нафту, які піддаються настрою до зниження через очікування пом'якшення глобального попиту та зростання запасів", - сказав Харі з Vanda Insights.

Ціни на нафту та вплив на Україну

Ціни на нафту за 2023 рік впали на 10%, що стало першим зниженням за два роки. Нафта подешевшала після того, як геополітичні проблеми, скорочення видобутку та глобальні заходи щодо стримування інфляції викликали різкі коливання цін.

Україна імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну пального в Україні, є світові ціни на нафту. Бензин та дизельне паливо подешевшали в Україні наприкінці 2023 року завдяки зниженню цін на нафту.

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