Саудовская Аравия снизила цены на нефть, вызвав падение мировых котировок

Цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник, 8 января, на фоне резкого снижения цен ведущим экспортером Саудовской Аравии и роста добычи ОПЕК, что нивелировало опасения по поводу эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефть марки Brent подешевела на 1,1%, до 77,90 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 1,1% до 72,96 долларов за баррель.

"Снижение Saudi Aramco своих февральских OSP усиливает слухи о слабом спросе", - сказала Вандана Хари, основатель компании по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

Рост предложения и конкуренция с конкурирующими производителями побудили Саудовскую Аравию в воскресенье снизить февральскую официальную цену продажи (OSP) своей флагманской нефти Arab Light для поставок в Азию до самого низкого уровня за 27 месяцев.

Оба контракта, Brent и WTI, выросли более чем на 2% в первую неделю 2024 года после того, как инвесторы вернулись из отпуска, чтобы сосредоточиться на геополитических рисках на Ближнем Востоке после нападений йеменских хуситов на корабли в Красном море.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится на Ближнем Востоке на этой неделе, заявил, что конфликт в Газе может распространиться на весь регион, если не будут предприняты согласованные мирные усилия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну до тех пор, пока ХАМАС не будет ликвидирован.

Как показало исследование Reuters, компенсируя повышательное давление на цены, вызванное геополитическими опасениями, добыча в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) выросла на 70 тысяч баррелей в сутки в декабре до 27,88 млн баррелей в сутки.

"Напряженность вокруг Красного моря является единственным противовесом, хотя и относительно слабым и периодическим, ценам на сырую нефть, которые поддаются настрою к снижению из-за ожиданий смягчения глобального спроса и роста запасов", - сказал Хари из Vanda Insights.

Цены на нефть и влияние на Украину

Цены на нефть за 2023 год упали на 10%, что стало первым снижением за два года. Нефть подешевела после того, как геополитические проблемы, сокращение добычи и глобальные меры по сдерживанию инфляции вызвали резкие колебания цен.

Украина импортирует практически весь объем топлива. Основным фактором, который влияет на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. Бензин и дизельное топливо подешевели в Украине в конце 2023 года благодаря снижению цен на нефть.