Саудівська Аравія збільшила свою частку на ринку нафти в Азії за рахунок Росії

Саудівська Аравія у листопаді 2024 року повернула собі частку на ринку імпорту сирої нафти в Азії, Росія скоротила постачання, що може бути ранньою ознакою зміни динаміки ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними, зібраними LSEG Oil Research, імпорт нафти в Азію з Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера сирої нафти, зріс до 5,83 млн барелів на добу в листопаді порівняно з 5,28 млн барелів на добу в жовтні.

Тим часом, за даними LSEG, поставки Росії до Азії, найбільшого регіону імпорту, у листопаді скоротилися до 3,51 млн барелів на добу, що нижче за жовтневий показник у 3,96 млн барелів на добу і є найнижчим показником з січня.

Дані показують, що імпорт Азії із Саудівської Аравії зріс на 550 тисяч барелів на добу у листопаді, тоді як імпорт із Росії скоротився на 450 тисяч барелів на добу.

Перехід до постачання барелів із Росії до Саудівської Аравії стався навіть тоді, коли контрольована державою нафтова компанія королівства Saudi Aramco підвищила офіційні ціни продажу своєї сирої нафти азіатським клієнтам для партій із відвантаженням у листопаді.

Базовий сорт нафти Arab Light компанії Aramco був підвищений на 90 центів за барель до премії 2,20 долара порівняно із середнім регіональним базовим сортом Оман/Дубай у листопаді.

Незважаючи на зростання премії компанії Aramco у листопаді, саудівська нафта стала більш конкурентоспроможною за ціною в Азії порівняно з іншими сортами, включаючи російську нафту марки Urals, яка є основним видом сирої нафти, що експортується із західних портів.

Нафта Cash Dubai 29 листопада закрилася на рівні 71,83 долара за барель, що на 4,36 долара вище за російську нафту Urals, яка закрилася на позначці 67,47 долара.

Ця премія нижча, ніж протягом більшої частини останніх місяців, коли вона торгувалася понад 5 доларів за барель.

Російська сира нафта також стикається з більш високими транспортними витратами, враховуючи триваліший морський подорож з російських портів на Балтиці до пунктів призначення в Азії.

Ці витрати, ймовірно, також зростуть у міру ухвалення додаткових санкцій щодо так званого "тіньового флоту" російських танкерів: минулого тижня Великобританія запровадила нові заходи проти 30 суден, внаслідок чого їхня загальна кількість досягла 73.

Китай, Індія

Після вторгнення Москви в Україну в 2022 році постачання російської сирої нафти в основному обмежувалися лише двома основними покупцями в Азії: Китаєм та Індією.

Імпорт російської нафти до Китаю скоротився до 2,04 млн барелів на добу у листопаді з 2,19 млн у жовтні, а імпорт до Індії скоротився до 1,47 млн барелів на добу з 1,75 млн.

У той же час Китай збільшив імпорт саудівської нафти до 1,68 млн барелів на добу в листопаді з 1,62 млн у жовтні, тоді як Індія отримала з королівства 770 тис. барелів на добу в порівнянні з 610 тис. барелів на добу.