Саудівська Аравія вкладе 6,4 млрд доларів у Сирію: на що підуть інвестиції

Саудівська Аравія в четвер оголосила, що інвестує в Сирію 6,4 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, інвестиції відображають поглиблення зв'язків королівства з урядом тимчасового президента Ахмеда аш-Шараа в рамках його прагнення відновити Сирію після 14-річної громадянської війни.
Ці угоди, про які повідомив міністр інвестицій Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх на форумі в Дамаску, є значною фінансовою підтримкою для Шараа в його боротьбі за встановлення контролю над Сирією, яка цього місяця "була вражена міжконфесійним насильством на південному заході країни".
За словами Аль-Фаліха, що інвестиційні угоди охоплювали 2,93 млрд доларів на проєкти у сфері нерухомості та інфраструктури і близько 1,07 млрд доларів на сектор телекомунікацій та інформаційних технологій.
До числа компаній, які беруть участь у планах, входять:
Аль-Фаліх повідомив, що під час конференції буде підписано 47 угод, у якій візьмуть участь понад 100 компаній.
Також на заході, який було заплановано на червень, але відкладено через конфлікт між Іраном та Ізраїлем, - аль-Фаліх оголосив про створення Саудо-сирійської ділової ради.
Крім того, він заявив, що його візит до Сирії було здійснено за розпорядженням спадкоємного принца Саудівської Аравії і фактичного правителя Мухаммеда бін Салмана.
Reuters пише, що Аль-Фаліх назвав цю поїздку "підтвердженням твердої і підтримуючої позиції королівства щодо братньої Сирії".
Нагадаємо, 30 червня президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, які діяли з 2004 року.
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