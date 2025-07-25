Саудівська Аравія вкладе 6,4 млрд доларів у Сирію: на що підуть інвестиції

Як пише агентство, інвестиції відображають поглиблення зв'язків королівства з урядом тимчасового президента Ахмеда аш-Шараа в рамках його прагнення відновити Сирію після 14-річної громадянської війни.

Ці угоди, про які повідомив міністр інвестицій Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх на форумі в Дамаску, є значною фінансовою підтримкою для Шараа в його боротьбі за встановлення контролю над Сирією, яка цього місяця "була вражена міжконфесійним насильством на південному заході країни".

За словами Аль-Фаліха, що інвестиційні угоди охоплювали 2,93 млрд доларів на проєкти у сфері нерухомості та інфраструктури і близько 1,07 млрд доларів на сектор телекомунікацій та інформаційних технологій.

До числа компаній, які беруть участь у планах, входять:

телекомунікаційні компанії Saudi Telecom Company і GO Telecom;

компанія цифрової безпеки Elm;

фірма кібербезпеки Cipher і компанія Classera, яка займається освітніми технологіями.

Аль-Фаліх повідомив, що під час конференції буде підписано 47 угод, у якій візьмуть участь понад 100 компаній.

Також на заході, який було заплановано на червень, але відкладено через конфлікт між Іраном та Ізраїлем, - аль-Фаліх оголосив про створення Саудо-сирійської ділової ради.

Крім того, він заявив, що його візит до Сирії було здійснено за розпорядженням спадкоємного принца Саудівської Аравії і фактичного правителя Мухаммеда бін Салмана.

Reuters пише, що Аль-Фаліх назвав цю поїздку "підтвердженням твердої і підтримуючої позиції королівства щодо братньої Сирії".