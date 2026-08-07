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Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан створили новий оборонний союз

22:36 07.08.2026 Пт
2 хв
Деталі зобов'язань поки що залишаються за лаштунками
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: турецькі військові (GettyImages)

Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан уклали угоду про взаємну оборону на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Документ передбачає, що напад на одного з учасників розглядатиметься як атака на всіх трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Що передбачає угода

Пакт підписали у Мецці наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Переговори щодо угоди тривали близько року.

Відповідно до спільної заяви, мета документу — посилити колективне стримування та протистояти можливій агресії. При цьому сторони не уточнили, які саме військові зобов'язання вони беруть на себе і які дії мають наслідки у разі нападу.

Віце-президент Туреччини Джевдет Йилмаз підкреслив, що угода не спрямована проти конкретної держави і має виключно оборонний характер. Воно також не скасовує чинні домовленості учасників з іншими країнами.

На тлі регіональної ескалації

Угода укладена в умовах конфлікту на Близькому Сході. Іран та його союзники завдавали ударів по країнах Перської затоки, що створило загрози для енергетичної та транспортної інфраструктури регіону.

При цьому Саудівська Аравія, Туреччина і Пакистан заявляють про прагнення зміцнити регіональну безпеку. Саудівська Аравія залишається одним із найбільших експортерів нафти, Туреччина має в своєму розпорядженні другу за чисельністю армію в НАТО, а Пакистан є єдиною державою з ядерною зброєю серед мусульманських країн.

Представник Саудівської Аравії окремо заявив, що новий пакт не є створенням військового чи сектантського блоку та не пов'язаний з ядерними амбіціями чи гонкою озброєнь.

Нагадуємо, що Іран попередив країни Перської затоки, що у разі нових ударів США по його території Тегеран може завдати ударів у відповідь по державам регіону та їх енергетичній інфраструктурі.

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ТуреччинаСаудівська АравіяПакистан