Саудовская Аравия, Турция и Пакистан создали новый оборонный союз

Что предусматривает соглашение

Пакт подписали в Мекке наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Переговоры по соглашению продолжались около года.

Согласно совместному заявлению, цель документа — усилить коллективное сдерживание и противостоять возможной агрессии. При этом стороны не уточнили, какие именно военные обязательства они берут на себя и какие действия должны последовать в случае нападения.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз подчеркнул, что соглашение не направлено против конкретного государства и носит исключительно оборонительный характер. Оно также не отменяет действующие договоренности участников с другими странами.

На фоне региональной эскалации

Соглашение заключено в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Иран и его союзники наносили удары по странам Персидского залива, что создало угрозы для энергетической и транспортной инфраструктуры региона.

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан при этом заявляют о стремлении укрепить региональную безопасность. Саудовская Аравия остается одним из крупнейших экспортеров нефти, Турция располагает второй по численности армией в НАТО, а Пакистан является единственным государством с ядерным оружием среди мусульманских стран.

Представитель Саудовской Аравии отдельно заявил, что новый пакт не является созданием военного или сектантского блока и не связан с ядерными амбициями или гонкой вооружений.