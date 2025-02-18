Саудівська Аравія за Трампа прагне відновити повноцінні відносини з США, - експерт

"Саудівська Аравія зустріла прихід адміністрації Трампа з великими сподіваннями, що він продасть їй зброю та технології, проти постачання яких США раніше заперечували. І головне - підтримає її в розробці ядерної програми та наданні певних гарантій оборони", - сказав в коментарі РБК-Україна науковий співробітник Інституту досліджень національної безпеки та Центру Моше Даяна при Тель-Авівському університеті Ілан Залаят.

Саудівська Аравія уже оголосила, що інвестує 600 мільярдів доларів у США протягом наступних чотирьох років в обмін на зброю та технології від Трампа. Окрім того, керівництво Саудівської Аравії непрямо підтвердило готовність посприяти зниженню цін на нафту.

"Позиція королівства, позиція ОПЕК, спрямована на довгострокову стабільність ринку, щоб гарантувати достатню пропозицію для зростаючого попиту, зокрема з боку США і штучного інтелекту", - заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім.

Однак у цьому питанні існують обмеження. Країна реалізує амбітну програму модернізації Vision 2030. Вона спрямована на реформування економіки країни, щоб знизити залежність від нафти. Саме на цю програму йшла більшість "вільних" коштів.

Відносини між США та Саудівською Аравією

Нагадаємо, що під час свого президентства Джо Байден запровадив обмеження на продаж високоточних боєприпасів та іншого озброєння. У такий спосіб він хотів примусити Саудівську Аравію припинити військову кампанію проти хуситів у Ємені.

Також у Байдена були зауваження щодо прав людини й взагалі погані особисті відносини із фактичним очільником країни, спадкоємним принцем Мухаммадом ібн Салманом. Саме тому тривалий час в Ер-Ріяді не погоджувались збільшувати видобуток нафти, хоча команда Байдена просила про це.