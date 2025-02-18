Саудовская Аравия при Трампе стремится восстановить полноценные отношения с США, - эксперт

"Саудовская Аравия встретила приход администрации Трампа с большими надеждами, что он продаст ей оружие и технологии, против поставок которых США ранее возражали. И главное - поддержит ее в разработке ядерной программы и предоставлении определенных гарантий обороны", - сказал в комментарии РБК-Украина научный сотрудник Института исследований национальной безопасности и Центра Моше Даяна при Тель-Авивском университете Илан Залаят.

Саудовская Аравия уже объявила, что инвестирует 600 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет в обмен на оружие и технологии от Трампа. Кроме того, руководство Саудовской Аравии косвенно подтвердило готовность поспособствовать снижению цен на нефть.

"Позиция королевства, позиция ОПЕК, направлена на долгосрочную стабильность рынка, чтобы гарантировать достаточное предложение для растущего спроса, в частности со стороны США и искусственного интеллекта", - заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим.

Однако в этом вопросе существуют ограничения. Страна реализует амбициозную программу модернизации Vision 2030. Она направлена на реформирование экономики страны, чтобы снизить зависимость от нефти. Именно на эту программу шло большинство "свободных" средств.

Отношения между США и Саудовской Аравией

Напомним, что во время своего президентства Джо Байден ввел ограничения на продажу высокоточных боеприпасов и другого вооружения. Таким образом он хотел заставить Саудовскую Аравию прекратить военную кампанию против хуситов в Йемене.

Также у Байдена были замечания по правам человека и вообще плохие личные отношения с фактическим главой страны, наследным принцем Мухаммадом ибн Салманом. Именно поэтому долгое время в Эр-Рияде не соглашались увеличивать добычу нефти, хотя команда Байдена просила об этом.