Саудівська Аравія та РФ скоротять постачання нафти на тлі напруженості на Близькому Сході

Ер-Ріяд знизив добовий видобуток нафти на 1 млн барелів, а Москва скорочує експорт на 300 тис. барелів на додачу до раніше вжитих заходів зі скорочення видобутку, прийнятих країнами ОПЕК+.

Наступного місяця Саудівська Аравія перегляне обсяги видобутку і розгляне можливість "продовження скорочення, поглиблення скорочення або збільшення видобутку".

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак повторив саудівські коментарі щодо майбутньої політики видобутку.

Останніми тижнями ціни на нафту коливаються через побоювання, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС може перерости в більш масштабний регіональний конфлікт за участю основного виробника нафти Ірану. У п'ятницю в Лондоні ф'ючерси на нафту марки Brent закрилися нижче позначки 85 дол. за барель.

На думку Міжнародного енергетичного агентства, що попереджає про ризики, які високі ціни на паливо створюють для інфляції та світової економіки, ширший конфлікт може змусити саудівців і Росію переглянути заплановані скорочення. Однак наразі Організація країн-експортерів нафти та її партнери, схоже, мають намір тримати поставки на короткому повідку.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

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