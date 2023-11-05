Саудовская Аравия и РФ сократят поставки нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Эр-Рияд снизил суточную добычу нефти на 1 млн баррелей, а Москва сокращает экспорт на 300 тыс. баррелей в дополнение к ранее принятым мерам по сокращению добычи, принятым странами ОПЕК+.

В следующем месяце Саудовская Аравия пересмотрит объемы добычи и рассмотрит возможность "продления сокращения, углубления сокращения или увеличения добычи",.

Вице-премьер России Александр Новак повторил саудовские комментарии относительно будущей политики добычи.

В последние недели цены на нефть колеблются из-за опасений, что конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в более масштабный региональный конфликт с участием основного производителя нефти Ирана. В пятницу в Лондоне фьючерсы на нефть марки Brent закрылись ниже отметки 85 долл. за баррель.

По мнению Международного энергетического агентства, предупреждающего о рисках, которые высокие цены на топливо создают для инфляции и мировой экономики, более широкий конфликт может заставить саудовцев и Россию пересмотреть запланированные сокращения. Однако на данный момент Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры, похоже, намерены держать поставки на коротком поводке.

Операция Израиля в Секторе Газа

В начале октября боевики ХАМАС приступили к масштабному вторжению в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

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