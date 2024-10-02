Саудівська Аравія пригрозила зниженням цін на нафту до 50 доларів за барель, - WSJ

Ціни на нафту можуть знизитися до 50 доларів за барель, якщо країни-члени ОПЕК+ не дотримуватимуться домовленостей про обмеження виробництва.

Про це заявив міністр енергетики Саудівської Аравії Абдельазіз бін Салман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як зазначає видання, інші виробники зрозуміли це як приховану загрозу і готовність королівства розпочати цінову війну, аби зберегти свою частку на ринку.

Ключові члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники, разом відомі як ОПЕК+, сьогодні повинні обговорити це на онлайн-зустрічі.

Після запуску Іраном ракет по Ізраїлю ціни на нафту зросли після тижнів стабільного зниження. Так, ціна нафти марки Brent зросла на 5%, але зрештою стабілізувалася на 2,4% вище, трохи нижче 70 доларів за барель.

Зазначається, що Захід занепокоєний, що війна на Близькому Сході може завадити нафтовому експорту у Перській затоці, що призведе до зростання цін.

Однак геополітична напруженість триває вже кілька місяців без суттєвого впливу на ціни на нафту, і це засмучує саудівських чиновників. Це частково пов’язано з тим, що інші члени картелю не дотримувалися планів щодо обмеження виробництва більшу частину цього року.

Під час телефонної конференції минулого тижня міністр енергетики Саудівської Аравії попередив інших виробників, що ціни можуть впасти до 50 доларів за барель, якщо вони не виконають погоджені скорочення виробництва.

Він особливо наголосив на Іраку, який у серпні перевищив квоти на 400 тисяч барелів на день, та Казахстані, який планує збільшити виробництво завдяки відновленню роботи нафтового родовища Тенгіз з видобутком у 720 тисяч барелів на день.

За словами одного з делегатів, які були присутні на конференції, міністр енергетики Саудівської Аравії заявив, що "немає сенсу додавати більше барелів, якщо для них немає місця на ринку".