Саудовская Аравия пригрозила снижением цен на нефть до 50 долларов за баррель, - WSJ

Цены на нефть могут снизиться до 50 долларов за баррель, если страны-члены ОПЕК+ не будут соблюдать договоренности об ограничении производства.

Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз бин Салман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как отмечает издание, другие производители поняли это как скрытую угрозу и готовность королевства начать ценовую войну, чтобы сохранить свою долю на рынке.

Ключевые члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники вместе известные как ОПЕК+ сегодня должны обсудить это на онлайн-встрече.

После запуска Ираном ракет по Израилю цены на нефть выросли после недель стабильного понижения. Так, цена нефти марки Brent выросла на 5%, но в конце концов стабилизировалась на 2,4% выше, чуть ниже 70 долларов за баррель.

Отмечается, что Запад обеспокоен тем, что война на Ближнем Востоке может помешать нефтяному экспорту в Персидском заливе, что приведет к росту цен.

Однако геополитическая напряженность продолжается уже несколько месяцев без ощутимого влияния на цены на нефть, и это огорчает саудовских чиновников. Это частично связано с тем, что другие члены картеля не придерживались планов по ограничению производства большей части этого года.

В ходе телефонной конференции на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии предупредил других производителей, что цены могут упасть до 50 долларов за баррель, если они не выполнят согласованные сокращения производства.

Он особо отметил Ирак, который в августе превысил квоты на 400 тысяч баррелей в день, и Казахстан, который планирует увеличить производство благодаря восстановлению работы нефтяного месторождения Тенгиз с добычей в 720 тысяч баррелей в день.

По словам одного из делегатов, присутствовавших на конференции, министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что "нет смысла добавлять больше баррелей, если для них нет места на рынке".