Саудівська Аравія планує збільшити експорт, щоб захопити частку ринку, навіть за умови зниження цін.

Експерти попереджають, що така стратегія завдасть удару по російській економіці, яка значною мірою залежить від нафтових доходів.

Михайло Крутіхін, російський енергетичний аналітик, вважає, що цей крок несе "величезний ризик" для бюджету Росії. Якщо ціни впадуть на 20 доларів, це може знизити доходи Росії на 1,8 трильйона рублів, що становить 1% ВВП, зазначає економіст Олександра Прокопенко.

На тлі низького попиту на нафту і порушень квот на видобуток з боку Росії, Саудівська Аравія розглядає можливість зміни тактики для зміцнення свого панування на ринку.

Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, попереджаючи, що прагнутиме до частки ринку, а не до високих цін. Росію та інші країни, такі як Казахстан та Ірак, звинувачують у перевищенні квот, узгоджених з ОПЕК+. Москва продовжує видобувати нафту вище за свою квоту, попри обіцянки скоротити видобуток.

Прибуток Росії від продажу палива зріс на 41% у першій половині року, попри санкції. Кремль використовує "тіньовий флот" для обходу обмежень, заробляючи мільярди, підтримуючи війну з Україною. Навіть якщо Саудівська Аравія знизить ціни, Росія навряд чи припинить свої військові дії.