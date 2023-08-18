Саудівська Аравія могла б взяти шефство над двома пунктами формули миру, - посол

Посол України в Саудівській Аравії Анатолій Петренко зазначив, що Україна запропонувала Ер-Ріяду взяти шефство над деякими з напрямків формули миру, зокрема щодо звільненням полонених. В цьому пункті у держави вже є успішні кейси.

Так, минулого вересня Ер-Ріяд взяв участь в масштабному обміні між Україною та Росією. 22 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 215 військових, з яких 108 - бійці "Азову" та 10 іноземців, яким загрожувала смертна кара в так званій "ДНР" в обмін на нардепа-зрадника Віктора Медведчука. Як повідомляли ЗМІ, звільнити іноземців допоміг наслідний принц.

Саудівська Аравія також могла б відіграти значну роль у кінцевому елементі формули миру - фіксації закінчення війни. Йдеться про створення гарантій, які забезпечать сталий мир в Україні та превентивно стримуватимуть будь-яку ескалацію з боку Росії

"Ми вважаємо, що Саудівська Аравія може бути в цих двох пунктах дуже потужним та результативним партнером. По першому - ми вже працюємо, у нас є результативні обміни. По другому - відповідь Джидди. Вони готові рухати з нами цей процес, щоб ми почали реалізовувати формулу миру і перейшли від плану до дій. Тут Ер-Ріяд відіграє конструктивну та серйозну роль", - сказав посол Петренко.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський уперше запропонував формулу миру, щоб зупинити руйнівну російську війну. Вона містить 10 пунктів та полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.

Саміт у Саудівській Аравії

Нагадаємо, що 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт, головною темою якого стала українська формула миру. На саміт було запрошено представників понад 40 країн, зокрема Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику і Китай.

Керівник ВП Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі представники мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

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