Саудівська Аравія готова бути посередником між Україною та РФ, - глава МЗС

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 78 сесію Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Він закликав в черговий раз до припинення війни в Україні та обмеження її негативних наслідків для безпеки та стабільності у всьому світі.

"Королівство наголошує на необхідності докладати всіх можливих зусиль для припинення цієї кризи та вирішення суперечок мирним шляхом, повазі до принципів міжнародного права та прагненні до збереження безпеки та інтересів усіх", - сказав голова МЗС Саудівської Аравії.

Він вказав, що уряд Саудівської Аравії у рамках підтримки спрямованих на встановлення миру міжнародних зусиль, надало свої послуги задля звільнення полонених різних національностей, а також запросило Україну взяти участь у саміт Ліги арабських держав у Джидді.

"На початку серпня минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій, і Королівство підтверджує свою готовність продовжувати прикладати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - сказав принц Файсал бін Фархан Аль Сауд.

Українська формула миру та саміт у Джидді

5 та 6 серпня в Саудівській Аравії відбувся дводенний саміт, головною темою якого стала українська формула миру.

Цю формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії. А також до обговорення реалізації української формули миру вже долучилися 63 країни на рівні послів.

На зустріч у Джидді були запрошені представники понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика і Китай.

Докладно про те, як саміт у Джидді став переломним моментом у консолідації світового співтовариства навколо України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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