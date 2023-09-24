Саудовская Аравия готова быть посредником между Украиной и РФ, - глава МИД

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он призвал в очередной раз к прекращению войны в Украине и ограничению ее негативных последствий для безопасности и стабильности во всем мире.

"Королевство подчеркивает необходимость прилагать все возможные усилия для прекращения этого кризиса и разрешения споров мирным путем, уважении к принципам международного права и стремлении к сохранению безопасности и интересов всех", - сказал глава МИД Саудовской Аравии.

Он указал, что правительство Саудовской Аравии в рамках поддержки направленных на установление мира международных усилий, предоставило свои услуги для освобождения пленных разных национальностей, а также пригласило Украину принять участие в саммите Лиги арабских государств в Джидде.

"В начале августа прошлого года Королевство принимало встречу советников по вопросам национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций, и Королевство подтверждает свою готовность продолжать прикладывать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", - сказал принц Файсал бин Фархан Аль Сауд.

Украинская формула мира и саммит в Джидде

5 и 6 августа в Саудовской Аравии прошел двухдневный саммит, главной темой которого стала украинская формула мира.

Эту формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии. А также к обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.

На встречу в Джидде были приглашены представители более 40 стран, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику и Китай.

Подробно о том, как саммит в Джидде стал переломным моментом в консолидации мирового сообщества вокруг Украины – читайте в материале РБК-Украина.

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