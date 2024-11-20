САУ, машини та сотні дронів: Німеччина направляє Україні новий пакет зброї

Допомога від Німеччини

Німеччина - один з ключових партнерів України. Берлін системно надає Україні пакети військової допомоги.

ЗСУ отримали від Німеччини танки Leopard різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, зенітки, артилерійські системи, броньовані машини, боєприпаси, дрони та багато іншого озброєння. Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що до кінця року Україна отримає шосту систему IRIS-T.

Також у Німеччині навчають українських військових. Навчальна місія триває з 2022 року.

При цьому Шольц виступає категорично проти передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

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