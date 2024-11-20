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САУ, машины и сотни дронов: Германия направляет Украине новый пакет оружия

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Он включает гаубицы, машины и сотни дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

В новом пакете Германии направит Украине четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тысяч 155 мм боеприпасов к ним. Кроме того, ВСУ получат три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования.

Также в пакете:

  • боеприпасы для БМП MARDER;
  • 47 машин с защитой от мин (MRAP);
  • радиолокационная станция TRML-4D;
  • 20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
  • 12 дронов-разведчиков HORNET XR;
  • 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
  • 120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
  • 60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
  • 2 дрона-разведчика VT-4 Ray;
  • 2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями
  • 8 тактических авиадесантных машин Caracal;
  • 20 защищенных машин для пограничной службы;
  • 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
  • 8 тысяч патронов калибром 40-мм;
  • 100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним.

Дополнительно Германия отправит Украине 100 тысяч патронов к стрелковому оружию, джуты и шевроны.

 

Помощь от Германии

Германия - один из ключевых партнеров Украины. Берлин системно предоставляет Украине пакеты военной помощи.

ВСУ получили от Германии танки Leopard разных модификаций, системы ПВО IRIS-T и Patriot, зенитки, артиллерийские системы, бронированные машины, боеприпасы, дроны и многое другое вооружение. Недавно канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что до конца года Украина получит шестую систему IRIS-T.

Также в Германии учат украинских военных. Учебная миссия длится с 2022 года.

При этом Шольц выступает категорически против передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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