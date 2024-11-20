САУ, машины и сотни дронов: Германия направляет Украине новый пакет оружия

Помощь от Германии

Германия - один из ключевых партнеров Украины. Берлин системно предоставляет Украине пакеты военной помощи.

ВСУ получили от Германии танки Leopard разных модификаций, системы ПВО IRIS-T и Patriot, зенитки, артиллерийские системы, бронированные машины, боеприпасы, дроны и многое другое вооружение. Недавно канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что до конца года Украина получит шестую систему IRIS-T.

Также в Германии учат украинских военных. Учебная миссия длится с 2022 года.

При этом Шольц выступает категорически против передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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