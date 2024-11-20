САУ, машины и сотни дронов: Германия направляет Украине новый пакет оружия

Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Он включает гаубицы, машины и сотни дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.
В новом пакете Германии направит Украине четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тысяч 155 мм боеприпасов к ним. Кроме того, ВСУ получат три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования.
Также в пакете:
Дополнительно Германия отправит Украине 100 тысяч патронов к стрелковому оружию, джуты и шевроны.
Германия - один из ключевых партнеров Украины. Берлин системно предоставляет Украине пакеты военной помощи.
ВСУ получили от Германии танки Leopard разных модификаций, системы ПВО IRIS-T и Patriot, зенитки, артиллерийские системы, бронированные машины, боеприпасы, дроны и многое другое вооружение. Недавно канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что до конца года Украина получит шестую систему IRIS-T.
Также в Германии учат украинских военных. Учебная миссия длится с 2022 года.
При этом Шольц выступает категорически против передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
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