Satchel.eu: бесплатное открытие счета в ЕС для украинцев

По последним данным, более 10-х миллионов украинцев пересекли границы Европейских государств, спасая себя и своих детей от войны, которая началась 24 февраля 2022 года. Помощь тем, кто вынужденно покинул свою страну, оказала литовская EMI Satchel.eu. Чтобы украинцы почувствовали финансовую свободу вдали от родного дома, компания запустила инициативу, которая упрощает процесс открытия счетов и получения платежных карт для граждан Украины. Для украинских пользователей разработан тариф «Proud to be Ukrainian» («Горжусь быть украинцем»), который предусматривает удаленное и бесплатное открытие европейского счета с минимальными комиссиями за исходящие платежи.

Как открыть счет в Satchel.eu гражданам Украины

Открыть бесплатный европейский счет можно с любого устройства, в том числе своего смартфона:

1. На странице тарифа «Proud to be Ukrainian» нужно нажать "Открыть счет" и заполнить онлайн-форму латинскими буквами, прикрепив 2 документа: качественную скан-копию заграничного паспорта и подтверждение адреса регистрации (например, счет за коммунальные услуги).

2. Заявка будет обработана в течение нескольких часов.

3. Как только все проверки будут выполнены, вы получите официальное уведомление на электронную почту с подтверждением открытия вашего счета.

Как украинцам получить виртуальную или физическую карту Satchel.eu

Открыв счет, клиент Satchel.eu может бесплатно оформить выпуск до 5 физических или виртуальных карт Mastercard, с которых можно снимать деньги, осуществлять переводы по выгодным тарифам и совершать платежи в любой точке мира. Для выпуска карты следует заполнить форму на сайте через веб-версию, выбрав тариф «Proud to be Ukrainian» («Горжусь быть украинцем»).

Пополнение счета в Satchel.eu

Пополнить свой счет в Satchel пользователи могут через банковский перевод одним из представленных способов:

со счета работодателя;

со счета другой финансовой компании из Европы (EMI / банк);

со счета организации (например социальных служб).

Страны, в которых доступны средства со счета Satchel.eu

EMI Satchel.eu предлагает решения для управления своими финансами пользователям во всех странах Европейского союза и также по всему миру. Для этого компания использует передовые технологии, которые обеспечивают быстрые финансовые операции.

Гарантия сохранности денег клиентов Satchel.eu

Satchel.eu гарантирует защиту финансов своих клиентов. Компания имеет соглашение с Национальным банком Литвы и размещает средства клиентов на отдельном сегрегированном счете. Согласно статье 7 (1) Директивы 2009/110/ЕС, даже в случае угрозы банкротства деньги клиентов будут надежно храниться в Национальном Банке Литвы, а при необходимости их вернут владельцам счета в полном объеме.

На странице «Горжусь быть украинцем» представлена вся информация о компании, тарифном плане, а также отзывы клиентов и блок FAQ с ответами на популярные вопросы.