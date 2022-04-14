Satchel.eu: безкоштовне відкриття рахунку в ЄС для українців

За останніми даними, понад 10 мільйонів українцівперетнули кордони Європейських держав, рятуючисебе та своїх дітей від війни, яка почалася 24 лютого 2022 року. Допомога тим, хто вимушено залишивсвою країну, надала литовська EMI Satchel.eu. Щобукраїнці відчули фінансову свободу далеко відрідного дому, компанія запустила ініціативу, яка спрощує процес відкриття рахунків та отриманняплатіжних карток для громадян України. Для українських користувачів розроблено тариф «Proudto be Ukrainian» («Пишаюся бути українцем»), якийпередбачає віддалене та безкоштовне відкриттяєвропейського рахунку з мінімальними комісіями за вихідні платежі.

Як відкрити рахунок у Satchel.eu громадянамУкраїни

Відкрити безкоштовний європейський рахунокможна з будь-якого пристрою, у тому числі свогосмартфона:

1. На сторінці тарифу «Proud to be Ukrainian»потрібно натиснути "Відкрити рахунок" та заповнити онлайн-форму латинськими літерами. 2 документи: якісну скан-копію закордонного паспорта та підтвердження адреси реєстрації(наприклад, рахунок за комунальні послуги).

2. Заявка буде оброблена протягом кількох годин.

3. Як тільки всі перевірки будуть виконані, виотримаєте офіційне повідомлення електронноюпоштою з підтвердженням відкриття вашогорахунку.

Як українцям отримативіртуальну або фізичнукартку Satchel.eu

Відкривши рахунок, клієнт Satchel.eu можебезкоштовно оформити випуск до 5 фізичних абовіртуальних карток Mastercard, з яких можна зніматигроші, здійснювати перекази за вигідними тарифами та здійснювати платежі в будь-якій точці світу. Для випуску картки слід заповнити форму на сайті через вебверсію, обравши тариф Proud to be Ukrainian(Пишаюся бути українцем).

Поповнення рахунку у Satchel.eu

Поповнити свій рахунок у Satchel користувачіможуть через банківський переказ одним із поданихспособів:

з рахунку роботодавця;

з рахунку іншої фінансової компанії із Європи(EMI/банк);

з рахунку організації (наприклад, соціальнихслужб).

Країни, в яких доступнікошти з рахунку Satchel.eu

EMI Satchel.eu пропонує рішення для управліннясвоїми фінансами користувачам у всіх країнахЄвропейського Союзу, а також у всьому світі. Для цього компанія використовує передові технології, щозабезпечують швидкі фінансові операції.

Гарантія безпеки грошей клієнтів Satchel.eu

Satchel.eu гарантує захист фінансів своїх клієнтів. Компанія має угоду з Національним банком Литви та розміщує кошти клієнтів на окремому сегрегованомурахунку. Згідно зі статтею 7 (1) Директиви2009/110/ЄС, навіть у разі загрози банкрутствагроші клієнтів будуть надійно зберігатися у Національному Банку Литви, а за необхідності їхповернуть власникам рахунка у повному обсязі.

На сторінці «Пишаюся бути українцем» представлена ​​вся інформація про компанію, тарифний план, а також відгуки клієнтів та блок FAQ з відповідями на популярні питання.