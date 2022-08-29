Сарны Россия атаковала с самолетов, выпустив ракеты Х-101, - Нацполиция

Во время ракетного удара по Сарнам Ровенской области в воскресенье, 28 августа, российские военные ударили ракетами типа Х-101 из самолетов ТУ-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Ровенской области.

Кроме того, в результате авиаудара произошло возгорание около гектара лесного массива.

Повреждения получили около 30 гражданских объектов, в том числе помещения центральной районной больницы.

"Сегодня специалисты взрывотехнической службы продолжают обследовать место ракетных обстрелов. Предварительно вооруженные силы РФ выпустили ракеты типа Х-101 из самолетов ТУ-22", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 28 августа в Ровенской области прогремело несколько взрывов. Позже стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Сарнам. Оккупанты выпустили четыре ракеты по объекту военной инфраструктуры. Обошлось без жертв.

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