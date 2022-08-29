Сарни Росія атакувала з літаків, випустивши ракети Х-101, - Нацполіція

Під час ракетного удару по Сарнах Рівненської області в неділю, 28 серпня, російські військові вдарили ракетами типу Х-101 з літаків ТУ-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Рівненської області.

Крім того, внаслідок авіаудару сталося загоряння близько гектара лісового масиву.

Пошкоджень зазнали близько 30 цивільних об’єктів, в тому числі приміщення центральної районної лікарні.

Як повідомлялося, увечері 28 серпня у Рівненській області пролунало кілька вибухів. Пізніше стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Сарнах. Окупанти випустили чотири ракети по об'єкту військової інфраструктури. Обійшлося без жертв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.