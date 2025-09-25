Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі

За іншими епізодами цієї ж справи - розкрадання державних коштів, пасивну корупцію та порушення правил фінансування кампанії - Саркозі виправдали. Вирок йому оголосять пізніше. Прокуратура раніше вимагала для політика сім років ув’язнення.

Сам 70-річний Саркозі всі обвинувачення відкидає. Він очолював Францію з 2007 по 2012 рік і в 2011-му активно підтримав військову інтервенцію в Лівії, яка завершилася поваленням і вбивством Каддафі.

Це не перший вирок для експрезидента. У березні 2021 року його засудили за корупцію та торгівлю впливом до трьох років позбавлення волі, один із яких - реальний. Тоді покарання замінили електронним браслетом і частковим домашнім арештом.

Восени того ж року Саркозі знову засудили - за незаконне фінансування кампанії 2012 року, призначивши шість місяців позбавлення волі з можливістю заміни на браслет.