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Саркози могут заменить год тюрьмы на домашний арест, - СМИ

Новина українською → Париж, Понедельник 01 марта 2021 20:01
Саркози могут заменить год тюрьмы на домашний арест, - СМИ Фото: Николя Саркози (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

Бывший президент Франции Николя Саркози может получить смягчение наказания по обвинениям в коррупции. Вместо года тюрьмы его могут отправить под домашний арест.

Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что в приговоре идет речь о годе реального тюремного срока, но он может быть заменен на аналогичное по сроку наказание. В том числе и на домашний арест. Эту меру могут контролировать с помощью электронного браслета.

Вопрос изменения вида наказания будет рассматривать специальный судья, но пока неизвестны сроки рассмотрения вопроса. Известно лишь, что текущее судебное решение еще не вступило в силу и у адвокатов Саркози есть 10 дней на обжалование решения и они воспользуются этим правом.

Напомним, 1 марта суд Парижа признал бывшего французского президента Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке". Он получил 3 года тюрьмы, два из которых условно.

Экс-президента обвинили в том, что он пытался незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.

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