Бывший президент Франции Николя Саркози подал апелляцию на решение суда о лишении его свободы на год. Он заявил, что будет вести борьбу до конца.

"Я подал апелляцию, чтобы суд другой инстанции решил спор. И я пойду до конца по этому пути, который выходит за рамки моего личного случая, так как каждый может однажды столкнуться с несправедливостью", - заявил Саркози.

Он отметил, что "нельзя наказывать дважды за одно и то же. Я просто добиваюсь, чтобы законодательство осуществлялось в отношении меня так же, как в отношении какого-либо другого подсудимого", - добавил экс-президент.