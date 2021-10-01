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Саркози подал апелляцию на решение суда о лишении его свободы на год

Автор: Анна Полисученко

Бывший президент Франции Николя Саркози подал апелляцию на решение суда о лишении его свободы на год. Он заявил, что будет вести борьбу до конца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Николя Саркози.

"Я подал апелляцию, чтобы суд другой инстанции решил спор. И я пойду до конца по этому пути, который выходит за рамки моего личного случая, так как каждый может однажды столкнуться с несправедливостью", - заявил Саркози.

Он отметил, что "нельзя наказывать дважды за одно и то же. Я просто добиваюсь, чтобы законодательство осуществлялось в отношении меня так же, как в отношении какого-либо другого подсудимого", - добавил экс-президент.

Ранее мы писали, что экс-президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы.

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Николя Саркози