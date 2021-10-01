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Саркозі подав апеляцію на рішення суду про позбавлення його волі на рік

Автор: Анна Полисученко

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі подав апеляцію на рішення суду про позбавлення його волі на рік. Він заявив, що буде вести боротьбу до кінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ніколя Саркозі.

"Я подав апеляцію, щоб суд іншої інстанції вирішив суперечку. І я піду до кінця цим шляхом, який виходить за рамки мого особистого випадку, оскільки кожен може одного разу зіткнутися з несправедливістю", - заявив Саркозі.

Він зазначив, що "не можна карати двічі за одне й те саме. Я просто домагаюся, щоб законодавство здійснювалося щодо мене так само, як щодо будь-якого іншого підсудного", - додав екс-президент.

Раніше ми писали, що екс-президент Франції Ніколя Саркозі отримав рік в'язниці.

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Николя Саркози