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Экс-президенту Франции предъявили обвинения

НовостиПолитика    21.03.2018 - 23:54
Фото: Николя Саркози (wikimedia.org/Richard Pichet)
Фото: Николя Саркози (wikimedia.org/Richard Pichet)

Саркози находится под судебным контролем

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании. Об этом сообщает Monde.

"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", - говорится в сообщении.  

Напомним, Уголовное дело в отношении Саркози было открыто еще в 2012 году, однако затем расследование приостановили. В 2017 году по данному делу ему предъявили предварительные обвинения, указав таким образом, что у следствия достаточно доказательств для начала уголовного процесса.

Отметим, ранее сын бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи заявлял о финансировании избирательной кампании Саркози в 2007 году и требовал вернуть деньги. По данным французского портала Mediapart, Саркози получил от Ливии более 50 млн евро.

Французская прокуратура подозревает его в том, что он за взятку содействовал продвижению заявки Катара на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года. Саркози также помогал катарской компании Qatari Diar, которая в апреле 2010 года хотела получить долю во французской Veoliain.

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Теги: Николя Саркози, Франция, обвинение
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