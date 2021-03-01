Саркози могут заменить год тюрьмы на домашний арест, - СМИ

Бывший президент Франции Николя Саркози может получить смягчение наказания по обвинениям в коррупции. Вместо года тюрьмы его могут отправить под домашний арест.
Об этом сообщает BFMTV.
Отмечается, что в приговоре идет речь о годе реального тюремного срока, но он может быть заменен на аналогичное по сроку наказание. В том числе и на домашний арест. Эту меру могут контролировать с помощью электронного браслета.
Вопрос изменения вида наказания будет рассматривать специальный судья, но пока неизвестны сроки рассмотрения вопроса. Известно лишь, что текущее судебное решение еще не вступило в силу и у адвокатов Саркози есть 10 дней на обжалование решения и они воспользуются этим правом.
Напомним, 1 марта суд Парижа признал бывшего французского президента Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по "делу о прослушке". Он получил 3 года тюрьмы, два из которых условно.
Экс-президента обвинили в том, что он пытался незаконно получить от сотрудника французского кассационного суда Жильбера Азибера информацию о расследовании нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур.