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Саркозі можуть замінити рік в'язниці на домашній арешт, - ЗМІ

Автор: Роман Тверденко

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі може отримати пом'якшення покарання за звинуваченнями в корупції. Замість року в'язниці його можуть відправити під домашній арешт.

Про це повідомляє BFMTV.

Наголошується, що у вироку йдеться про рік реального тюремного строку, але він може бути замінений на аналогічне по терміну покарання. В тому числі і на домашній арешт. Цю міру можуть контролювати за допомогою електронного браслета.

Питання зміни виду покарання розглядатиме спеціальний суддя, але поки невідомі терміни розгляду питання. Відомо лише, що поточне судове рішення ще не набуло чинності і в адвокатів Саркозі є 10 днів на оскарження рішення і вони скористаються цим правом.

Нагадаємо, 1 березня суд Парижа визнав колишнього французького президента Ніколя Саркозі винним у корупції і торгівлі впливом по "справі про прослуховування". Він отримав 3 роки в'язниці, два з яких умовно.

Екс-президента звинуватили в тому, що він намагався незаконно отримати від співробітника французького касаційного суду Жильбера Азибера інформацію про розслідування нелегального фінансування своєї президентської кампанії з боку дочки засновника компанії L'oreal Ліліан Бетанкур.

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