Саркозі можуть замінити рік в'язниці на домашній арешт, - ЗМІ

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі може отримати пом'якшення покарання за звинуваченнями в корупції. Замість року в'язниці його можуть відправити під домашній арешт.

Наголошується, що у вироку йдеться про рік реального тюремного строку, але він може бути замінений на аналогічне по терміну покарання. В тому числі і на домашній арешт. Цю міру можуть контролювати за допомогою електронного браслета.

Питання зміни виду покарання розглядатиме спеціальний суддя, але поки невідомі терміни розгляду питання. Відомо лише, що поточне судове рішення ще не набуло чинності і в адвокатів Саркозі є 10 днів на оскарження рішення і вони скористаються цим правом.