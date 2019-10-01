Саркози будут судить за незаконное финансирование избирательной кампании

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в незаконном финансировании своей президентской кампании 2012 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Кассационный суд 1 октября окончательно отклонил апелляцию Саркози, подтвердив судебное разбирательство уголовного дела против него.

Саркози сталкивается с обвинениями в том, что его президентская кампания стоила намного больше законного лимита в 22,5 млн евро, и он пытался скрыть избыточные расходы обманным путем.

Претензии сосредоточены на том, знал ли он о предполагаемом ложном выставлении счетов и мошенничестве, связанном с компанией по связям с общественностью Bygmalion, некоторые из руководителей которой признали ложную бухгалтерскую практику.

Саркози столкнулся с многочисленными коррупционными расследованиями с момента ухода с президентского поста в конце своего пятилетнего срока в 2012 году.

Летом Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство Саркози, который выступал против передачи в суд дела, по которому он обвиняется в попытках давления на следствие, в том числе путем подкупа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре прошлого года бывший президент Франции Николя Саркози вновь проиграл апелляцию по "делу Bygmalion", где его обвиняют в незаконном превышении максимально допустимых расходов на президентскую кампанию 2012 года.