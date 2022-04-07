Саргсян: иностранные инвестиции - драйвер экономического восстановления Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предпринимателя и эксперта по устойчивому развитию Саргиса Саргсяна.

По его мнению, несмотря на социальную политическую турбулентность Украины, нельзя забывать о попытках не только политического урегулирования, но и рассмотрения возможности скорейшего начала экономического восстановления страны. Более того, чем активнее будут вестись переговоры с представителями западного сообщества в направлении привлечения инвестиций, тем больше ожидание вероятности стабилизации ситуации.

"Сейчас пришло время определения контуров экономического восстановления страны. В этом смысле стоит уделить серьезное внимание коммуникационному инструментарию для поиска новых инвесторов", - полагает эксперт.

В рамках европейских институтов и деловых сообществ, несмотря на текущую ситуацию, наблюдается повышение внимания к экономическому развитию и восстановлению Украины. В этом смысле европейские руководители определённо понимают, что европейскому сообществу нужна сильная Украина. И в первую очередь - экономически развитая страна, причём независимо от политических ориентиров, членства в рамках ЕС либо же статуса страны-партнера.

Современная Европа заинтересована в политически стабильном партнере и экономической динамике на своих южных рубежах, добавляет он.

"В текущей ситуации происходит переосмысление прежних подходов по отношению к Украине, и в первую очередь это касается экономического развития страны. Руководители ведущих европейских государств пришли к пониманию необходимости экономической стабилизации и восстановлению Украины, этот процесс должен начаться уже в скором времени", - уверен Саргсян.

Также, по словам предпринимателя, его командой проведено несколько раундов переговоров с представителями органов государственной власти и делового сообщества стран-членов ЕС - Франции, Германии и Австрии.

В рамках консультаций была выражена готовность к налаживанию полноформатного диалога для определения необходимых направлений инвестиционной активности европейских стран на территории Украины.

Стороны также отметили важность запуска данного процесса именно на фоне текущей ситуации. Это может стать драйвером для интенсификации процесса по деэскалации сложной политической ситуации. В конечном итоге, там, где есть экономическая заинтересованность, все игроки стараются избегать конфликтных ситуаций.

"От Украины в настоящее время требуется максимальная активность, причём не только на уровне официальных институтов государственной власти. Необходима активизация представителей делового сообщества нашей страны на деловых площадках стран-членов ЕС. В рамках наших собственных многосторонних консультаций мы поняли, что можем быть услышаны на самом высоком уровне. В Европейском Союзе есть заинтересованность не только в экономическом восстановлении страны, но и в процветающей и стабильной Украине", - заключил Саргсян.