Саргсян: іноземні інвестиції - драйвер економічного відновлення України

Економічне відновлення України в сьогоднішніх реаліях можливе при активації ділової спільноти країни і залученні іноземних інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підприємця та експерта зі сталого розвитку Саргіса Саргсяна.

На його думку, соціальну політичну турбулентність України, не можна забувати про спроби не лише політичного врегулювання, а й розгляду можливості якнайшвидшого початку економічного відновлення країни. Більше того, чим активніше вестимуться переговори з представниками західного співтовариства у напрямку залучення інвестицій, тим більше варто очікувати на ймовірність стабілізації ситуації.

"Зараз прийшов час визначення контурів економічного відновлення країни. У цьому сенсі варто приділити серйозну увагу комунікаційному інструментарію для пошуку нових інвесторів", - вважає експерт.

У рамках європейських інститутів та ділових спільнот, попри поточну ситуацію, спостерігається підвищення уваги до економічного розвитку та відновлення України. У цьому сенсі європейські керівники безперечно розуміють, що європейській спільноті потрібна сильна, економічно розвинена Україна, причому, незалежно від політичних орієнтирів, членства у межах ЄС чи статусу країни-партнера.

Сучасна Європа зацікавлена ​​у політично стабільному партнері та економічній динаміці на своїх південних межах, додає він.

"У поточній ситуації відбувається переосмислення колишніх підходів щодо України, і насамперед це стосується економічного розвитку країни. Керівництво провідних європейських держав дійшли розуміння необхідності економічної стабілізації та відновлення України, цей процес має розпочатися вже незабаром", - упевнений Саргсян.

Також, за словами підприємця, його командою проведено кілька раундів переговорів з представниками органів державної влади та ділової спільноти країн-членів ЄС - Франції, Німеччини та Австрії.

В рамках консультацій було висловлено готовність до налагодження повноформатного діалогу для визначення необхідних напрямків інвестиційної активності європейських країн на території України.

Сторони також наголосили на важливості запуску цього процесу саме на тлі поточної ситуації. Це може стати драйвером для інтенсифікації процесу деескалації складної політичної ситуації. Зрештою, там, де є економічна зацікавленість, всі гравці намагаються уникати конфліктних ситуацій.

"Від України нині потрібна максимальна активність, причому не лише на рівні офіційних інститутів державної влади. Потрібна активізація представників ділової спільноти нашої країни на ділових майданчиках країн-членів ЄС. У рамках наших власних багатосторонніх консультацій ми зрозуміли, що можемо бути почуті на найвищому рівні. У Європейському Союзі є зацікавленість не лише в економічному відновленні країни, а й у процвітаючій та стабільній Україні", - уклав Саргсян.