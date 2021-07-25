На Сардинии вспыхнули масштабные пожары, людей эвакуируют

Пожары возникли в регионе в субботу, когда со стороны Африки пришли раскаленные воздушные массы. Температура мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава.

Огонь быстро перекинулся на кусты и деревья, и вскоре многие районы провинции были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступилось к домам, жители которых покинули свои жилища.

В ликвидации пожаров задействованы около 7,5 тысячи человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов.

Огонь уничтожил около 10 тысяч гектаров зеленых насаждений, сгорели несколько производственных и жилых построек, погиб скот.