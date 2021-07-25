На Сардинії спалахнули масштабні пожежі, людей евакуюють

Пожежі виникли в регіоні в суботу, коли з боку Африки прийшли розпечені повітряні маси. Температура миттєво піднялася до 40 градусів, почала горіти суха трава.

Вогонь швидко перекинувся на кущі та дерева, і незабаром багато районів провінції були охоплені пожежами. У ряді міст і селищ полум'я підступилося до будинків, жителі яких покинули свої житла.

У ліквідації пожеж задіяні близько 7,5 тисячі осіб, сім спеціальних літаків Canadair і 13 вертольотів.

Вогонь знищив близько 10 тисяч гектарів зелених насаджень, згоріли кілька виробничих і житлових будівель, загинула худоба.