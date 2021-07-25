На Сардинії спалахнули масштабні пожежі, людей евакуюють

На італійському острові Сардинії спалахнули масштабні пожежі, які охопили провінцію Орістано. У зв'язку з цим з провінції евакуювали понад 400 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyTg24.
Пожежі виникли в регіоні в суботу, коли з боку Африки прийшли розпечені повітряні маси. Температура миттєво піднялася до 40 градусів, почала горіти суха трава.
Вогонь швидко перекинувся на кущі та дерева, і незабаром багато районів провінції були охоплені пожежами. У ряді міст і селищ полум'я підступилося до будинків, жителі яких покинули свої житла.
У ліквідації пожеж задіяні близько 7,5 тисячі осіб, сім спеціальних літаків Canadair і 13 вертольотів.
Вогонь знищив близько 10 тисяч гектарів зелених насаджень, згоріли кілька виробничих і житлових будівель, загинула худоба.