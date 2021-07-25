RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Сардинії спалахнули масштабні пожежі, людей евакуюють

Автор: РБК-Україна

На італійському острові Сардинії спалахнули масштабні пожежі, які охопили провінцію Орістано. У зв'язку з цим з провінції евакуювали понад 400 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyTg24.

Пожежі виникли в регіоні в суботу, коли з боку Африки прийшли розпечені повітряні маси. Температура миттєво піднялася до 40 градусів, почала горіти суха трава.

Вогонь швидко перекинувся на кущі та дерева, і незабаром багато районів провінції були охоплені пожежами. У ряді міст і селищ полум'я підступилося до будинків, жителі яких покинули свої житла.

У ліквідації пожеж задіяні близько 7,5 тисячі осіб, сім спеціальних літаків Canadair і 13 вертольотів.

Вогонь знищив близько 10 тисяч гектарів зелених насаджень, згоріли кілька виробничих і житлових будівель, загинула худоба.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італіяпожежаевакуація