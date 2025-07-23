Сарана атакує Запоріжжя. Що буде з врожаєм і чи є загроза для інших регіонів

Фахівці управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області проводять постійний моніторинг територій із відбором зразків на наявність особливо небезпечних шкідників.

"Упродовж 19-20 липня 2025 року зафіксовано масову міграцію скупчень сарани перелітної по всій плавневій зоні Кушугумської територіальної громади, а також у Комунарському районі міста Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Через стрімке й непередбачуване переміщення сарани на території Комунарського району ввели особливий режим захисту рослин. Під захист потрапила площа у 6110 гектарів.

Шкідник уже охопив близько 2991,6 га в області, станом на 22 липня 2025 року. Найбільше уражень зафіксовано в рекреаційних зонах, на землях несільськогосподарського призначення, а також уздовж берегів річки Дніпро.

Жителі Запоріжжя масово скаржаться на сарану, останніми днями шкідників стало так багато, що вони почали залітати у квартири.

Жителі Запоріжжя скаржаться на сарану (скриншот)

Чим небезпечна сарана і що буде з врожаєм

Сарана поїдає практично всі зелені культури, однак найбільше уражає злаки - кукурудзу, просо, пшеницю. За масового розповсюдження комахи здатні долати до 300 км за добу на висоті до 600 метрів. Тисяча особин сарани на квадратному метрі знищує до 30 кг рослинності.

У Держпродспоживслужбі закликають аграріїв та місцевих мешканців не зволікати: при виявленні шкідника необхідно одразу звертатися до фітосанітарних інспекторів.

У зонах ризику особливу увагу слід приділяти необробленим ділянкам, багаторічним травам та пасовищам поблизу сільськогосподарських культур. За фаховими рекомендаціями, заходи боротьби з сараною потрібно розпочинати, коли виявляють 2-5 личинок стадних видів або 10-15 не стадних на квадратному метрі.

За попередніми оцінками Держпродспоживслужби, втрати врожаю у регіоні можуть становити від 25 до 100%.

Додамо, що стаття 18 ЗУ "Про захист рослин" визначає, що підприємства, установи, організації усіх форм власності в разі виявлення осередків саранових на власних територіях зобов’язані своєчасно проводити комплекс профілактичних і винищувальних заходів власними силами та за власний рахунок.

Чи може шкідник перекинутись на інші регіони

Чисельність сарани зросла і в інших регіонах України, а саме: в Дніпропетровській, Херсонській та на південному заході Одеської області, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

"У Вінницькій області поширення цього шкідника не відмічено, однак враховуючи, що в умовах посушливої погоди ареал поширення, чисельність та шкодочинність сарани може зрости. Необхідно провести комплекс профілактичних заходів із попередження його поширення, в першу чергу потрібно забезпечити обстеження сільськогосподарських та інших угідь щодо наявності перелітної сарани", - заявили в управління 22 липня.

Втім, уже 23 липня у ЗМІ з'явилась інформація, начебто шкідника уже помітили у Вінницькій області.