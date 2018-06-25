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Саперы ВСУ с начала боевых действий на Донбассе обезвредили более 206 тыс. боеприпасов

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 23:04
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В течение прошлой недели саперы ВСУ обезвредили 3 540 боеприпасов

Саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий на Донбассе обезвредили более 206 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

"С начала боевых действий на востоке Украины, наши саперные подразделения обезвредили свыше 206 тысяч взрывоопасных предметов на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение прошлой недели саперы ВСУ проверили на наличие взрывоопасных предметов более 13, 4 га территории и обезвредили 3 540 боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли почти 30 тыс. боеприпасов.

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Теги публикации: Вооруженные силы Украины, Донбасс, боеприпасы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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