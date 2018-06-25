Сапери ЗСУ з початку бойових дій на Донбасі знешкодили понад 206 тис. боєприпасів

Протягом минулого тижня сапери ЗСУ знешкодили 3 540 боєприпасів

Сапери Збройних сил України (ЗСУ) з початку бойових дій на Донбасі знешкодили понад 206 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони України.

"З початку бойових дій на сході України, наші саперні підрозділи знешкодили понад 206 тисяч вибухонебезпечних предметів на території Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що протягом минулого тижня сапери ЗСУ перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 13, 4 га території та знешкодили 3 540 боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили майже 30 тис. боєприпасів.