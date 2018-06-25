Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Сапери ЗСУ з початку бойових дій на Донбасі знешкодили понад 206 тис. боєприпасів

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 23:04
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Протягом минулого тижня сапери ЗСУ знешкодили 3 540 боєприпасів

Сапери Збройних сил України (ЗСУ) з початку бойових дій на Донбасі знешкодили понад 206 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони України.

"З початку бойових дій на сході України, наші саперні підрозділи знешкодили понад 206 тисяч вибухонебезпечних предметів на території Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що протягом минулого тижня сапери ЗСУ перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 13, 4 га території та знешкодили 3 540 боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили майже 30 тис. боєприпасів.

У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі Бойовики на Донбасі утримують у полоні 113 заручників, - Грицак
Теги публікації: Збройні сили України, Донбас, боеприпасы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся