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Сапери показали відео знищення ракети Х-59 у Дніпропетровській області

Фото: ракету Х-59 знищили у Дніпропетровській області сапери (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Рятувальники знищили у Дніпропетровській області керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.

Як розповіли у відомстві, бойову частину керованої авіаційної ракети Х-59 було виявлено на території місцевого кладовища у Дніпровському районі.

Сапери ДСНС вилучили і транспортували її до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням правил безпеки. До робіт було залучено 8 піротехніків та 2 одиниці спеціалізованої техніки.

Нагадаємо, раніше у російських авіаційних ракетах типу "Х-59" було виявлено 42 деталей і компонентів іноземного виробництва.

Детальніше про "Калібри", "Кинджали" і не тільки, та головне про ракети, якими РФ б'є по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниДСНСДніпропетровська область