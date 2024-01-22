Сапери показали відео знищення ракети Х-59 у Дніпропетровській області

Рятувальники знищили у Дніпропетровській області керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Дніпропетровській області.
Як розповіли у відомстві, бойову частину керованої авіаційної ракети Х-59 було виявлено на території місцевого кладовища у Дніпровському районі.
Сапери ДСНС вилучили і транспортували її до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням правил безпеки. До робіт було залучено 8 піротехніків та 2 одиниці спеціалізованої техніки.
Нагадаємо, раніше у російських авіаційних ракетах типу "Х-59" було виявлено 42 деталей і компонентів іноземного виробництва.
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