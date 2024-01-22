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Саперы показали видео уничтожение ракеты Х-59 в Днепропетровской области

Фото: ракету Х-59 уничтожили в Днепропетровской области саперы (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Спасатели уничтожили в Днепропетровской области управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

Как рассказали в ведомстве, боевая часть управляемой авиационной ракеты Х-59 была обнаружена на территории местного кладбища в Днепровском районе.

Саперы ГСЧС изъяли и транспортировали ее в специально подготовленное место и уничтожили с соблюдением правил безопасности. К работам были привлечены 8 пиротехников и 2 единицы специализированной техники.

Напомним, ранее в российских авиационных ракетах типа "Х-59" было обнаружено 42 детали и компоненты иностранного производства.

Детальнее о "Калибрах", "Кинжалах" и не только, но главное о ракетах, которыми РФ бьет по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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