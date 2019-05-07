САП закрыла дело по агентам НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство относительно подстрекательства агентами НАБУ лиц к получению неправомерной выгоды. Об этом говорится в постановлении суда, сообщает "Судебный репортер".

Подозрение по делу было сообщено агентам НАБУ Екатерине Сикорской и Сергею Боярскому, а также руководителю подразделения НАБУ Александру Карееву. Их подозревали в подстрекательстве к подкупу, в частности первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой. Расследование проводилось сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП.

Отметим, что 26 июля 2018 года досудебное расследование было остановлено в связи с потребностью международной правовой помощи. Прокурор пояснил, что необходимо проверить, представлял ли Боярский инвестиционную компанию с Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company при общении с Пимаховой.

В ГПУ заявляли, что руководитель подразделения НАБУ Александр Кареев в сговоре с агентами Боярским (Титенковим) и Сикорской с целью разоблачения первого заместителя председателя Государственной миграционной службы создали условия для провокации и подстрекательства до получения им 30 тыс. долларов взятки.

Напомним, 29 ноября 2017 года агент НАБУ Сергей Боярский был задержан СБУ и ГПУ, когда пытался передать Пимаховой часть взятки в сумме 15 тыс. долларов за содействие в начале изготовления документов, которые подтверждают гражданство Украины.