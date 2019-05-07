САП закрила справу по агентам НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила кримінальне провадження щодо підбурювання агентами НАБУ осіб до отримання неправомірної вигоди. Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляє "Судовий репортер".

Підозру у справі було повідомлено агентам НАБУ Катерині Сікорській і Сергію Боярському, а також керівнику підрозділу НАБУ Олександру Карєєву. Їх підозрювали у підбурюванні до підкупу, зокрема першого заступника Голови Державної міграційної служби Діни Пімахової. Розслідування проводилося працівниками Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом САП.

Зазначимо, що 26 липня цього року досудове розслідування зупинено у зв'язку з потребою міжнародної правової допомоги. Прокурор пояснив, що необхідно перевірити, представляв Боярський інвестиційну компанію з Об'єднаних Арабських Еміратів Mubadala Investment Company при спілкуванні з Пімаховою.

У ГПУ заявляли, що керівник підрозділу НАБУ Олександр Карєєв у змові з агентами Боярським (Титенковим) і Сікорською з метою викриття першого заступника голови Державної міграційної служби створили умови для провокування і підбурювання до отримання нею 30 тис. доларів хабара.

Нагадаємо, 29 листопада 2017 року агент НАБУ Сергій Боярський був затриманий СБУ і ГПУ, коли намагався передати Пімаховій частину хабара у сумі 15 тис. доларів за сприяння в початку виготовлення документів, що підтверджують громадянство України.