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САП возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения заместителя Матиоса

НовостиПолитика    19.03.2018 - 13:46
Фото: Анатолий Матиос и Дмитрий Борзых (коллаж РБК-Украина)
Фото: Анатолий Матиос и Дмитрий Борзых (коллаж РБК-Украина)

В своей е-декларации Дмитрий Борзых предоставил недостоверную информацию

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения заместителя Главного военного прокурора ГПУ Дмитрия Борзых. Об этом в своем расследовании рассказала программа "Наші Гроші".

Согласно ответу прокуратуры на заявление юристов проекта "Тисни", уголовное дело возбуждено по 2 уголовным статьям - 366-1 - Декларирование недостоверной информации и 368-2 - незаконное обогащение.

Фото: ответ САП на запрос юристов проекта "Тисни" (nashigroshi.org)

В своем расследовании журналисты рассказали, что в официально засекреченной декларации заместителя Анатолия Матиоса не указаны ни расходы на аренду дома, в котором он проживает, ни состояние женщины, с которой он там живет.

В расследовании приведена копия декларации Борзых, согласно которой он арендует дом в с. Лесники под Киевом площадью 390 кв. м и имеет автомобиль Toyota Camry стоимостью 300 тыс. гривен.

Отметим, что заработная плата прокурора составляет 31 тыс. гривен, а арендная плата за указанный дом – не менее 90 тыс. в месяц.

Более того, в декларации не указаны члены семьи и их имущество. Однако, съемочная группа программы "Наші Гроші" несколько раз зафиксировала, как из дома в Лесниках вслед за Дмитрием Борзых выезжала женщина на автомобиле Range Rover Evoque, стоимость которого составляет минимум 1,5 млн гривен.

Как выяснили журналисты, эта женщина оказалась  экс-помощницей нардепов из Партии Регионов Николая Злочевского и Игоря Лысова. Кроме автомобиля, женщине принадлежит также квартира в столичном комплексе "Парковый город" ориентировочной стоимостью около 3 млн гривен.

Расследование в отношении заместителя Главного военного прокурора Дмитрия Борзых поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, в 2016 году Борзых арендовал большой дом с бассейном, солнечными панелями обогрева и с украшенным ландшафтным дизайном двором.

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Теги: САП, Анатолий Матиос, заместитель
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