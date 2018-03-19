САП порушила кримінальну справу за фактом незаконного збагачення заступника Матіоса

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного збагачення заступника Головного військового прокурора ГПУ Дмитра Хортів. Про це у своєму розслідуванні розповіла програма "Наші Гроші".

Згідно відповіді прокуратури на заяву юристів проекту "Тисни", кримінальну справу порушено за 2 кримінальними статтями - 366-1 - Декларування недостовірної інформації та 368-2 - незаконне збагачення.

Фото: відповідь САП на запит юристів проекту "Тисни" (nashigroshi.org)

У своєму розслідуванні журналісти розповіли, що офіційно засекреченої декларації заступника Анатолія Матіоса не зазначені витрати на оренду будинку, в якому він проживає, ні стан жінки, з якою він там живе.

У розслідуванні наведена копія декларації Хортів, згідно з якою він орендує будинок в с. Лісники під Києвом площею 390 кв. м і має автомобіль Toyota Camry вартістю 300 тис. гривень.

Зазначимо, що заробітна плата прокурора становить 31 тис. гривень, а орендна плата за вказаний будинок – не менше 90 тис. на місяць.

Більш того, в декларації не вказані члени сім'ї та їх майно. Однак, знімальна група програми "Наші Гроші" кілька разів зафіксувала, як з будинку в Лісниках слідом за Дмитром Хортів виїжджала жінка на автомобілі Range Rover Evoque, вартість якого становить мінімум 1,5 млн гривень.

Як з'ясували журналісти, ця жінка виявилася екс-помічницею нардепів з Партії Регіонів Миколи Злочевського та Ігоря Лисова. Крім автомобіля, жінці належить також квартира у столичному комплексі "Паркове місто" орієнтовною вартістю близько 3 млн гривень.

Розслідування відносно заступника Головного військового прокурора Дмитра Хортів доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, в 2016 році Хортів орендував великий будинок з басейном, сонячними панелями обігріву і з прикрашеним ландшафтним дизайном двором.