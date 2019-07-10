САП сообщила о подозрении замглавы Госархива

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Заместителя председателя Госархива разоблачили на получении 10 тыс. долларов взятки

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении заместителю председателя Государственной архивной службы, уличенного в получении 10 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Как отмечается, чиновник получил взятку за обещание посодействовать в трудоустройстве в Фонд государственного имущества, воспользовавшись своими связями в госучреждении.

"Заместитель председателя Укргосархива задержан "на горячем", сразу после получения им второй части оговоренных денежных средств, а именно 4,8 тыс. долларов. Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды)", - говорится в сообщении.

В САП сообщили, что заместитель председателя Укргосархива также указал недостоверную информацию в декларации.

"Чиновник в 2016 году не задекларировал доход от продажи квартиры в г. Киеве за 1,240 млн гривен, а также расход за покупку другой квартиры в сумме 1,1 млн гривен. Кроме того, чиновник не отразил сделку дарения квартиры на сумму 3,3 млн гривен, что расположена в центре столицы", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с работниками Службы безопасности Украины задержали на получении взятки заместителя председателя Государственной архивной службы.

Отметим, что вчера суд оправдал оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова в деле о злоупотреблениях при покупке здания завода "Краян". НАБУ и САП уже пообещали апелляцию.